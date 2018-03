später lesen Kommentar Jeder hat Einfluss auf die Entwicklung FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Bitburgs Zukunft ist weder Zufall noch Schicksal. Viel haben die Bürger selbst in der Hand. Letztendlich sind es die Menschen, die eine Stadt lebens- und liebenswert machen. Mit ehrenamtlichem Engagement – ob in einem Verein oder für eine soziale Initiative – lässt sich viel bewegen. Kauft man im Internet oder lieber beim Einzelhandel vor Ort? Ob Verkehr, Neubaugebiete oder Großveranstaltung: Rahmenbedingungen für die Entwicklung Bitburgs schafft der Stadtrat mit seinen Beschlüssen. Und dabei sind sich die sechs Fraktionen keineswegs immer einig. Es macht einen Unterschied, ob eine Fraktion mehr oder weniger Sitze hat, um ihre Ideen durchzubringen. l2019 ist Kommunalwahl – und auch da hat jeder Bürger ein Stück von Bitburgs Zukunft selbst in der Hand. Von Dagmar Schommer