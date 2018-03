Jeder Stein erzählt eine Story

Von der Eifel an den großen Fluss: Die Ex-Rittersdorferin Carmen Müller lässt die Leser ihres Mosel-Reiseführers mit 99 Tipps an so manchem überraschenden Histörchen teilhaben.

Neben ihrem Job in einer Fondsgesellschaft führt Carmen Müller als zertifizierte Gästeführerin am Wochenende oder abends durch „ihr gemütliches Trier“. Zu fast jedem Stein kann sie eine Geschichte erzählen. Und das so gut, dass der für seine Outdoor- und Reisemedien bekannte Bruckmann-Verlag nach einem Hinweis auf sie aufmerksam wurde und sie fragte, ob sie nicht einen Reiseführer über Trier und die Mosel schreiben wolle.

„Klar, mache ich“, sagte Carmen Müller, die gebürtig aus Rittersdorf stammt. Und dann hockte sie oft zwischen ihren Touren an den Texten oder recherchierte für den nächsten Tipp. Das Buch richtet sich an Reisende und Einheimische, die die Moselregion entdecken wollen. Mit ihren 99 kurzen Texten, immer mit einer kleinen Geschichte über den Ort verbunden, nimmt Carmen Müller ihre Leser mit auf eine Reise entlang des längsten Nebenflusses des Rheins.

Von Taben-Rodt (an der Saar) geht es über Trier bis Treis-Karden (Landkreis Cochem-Zell). Carmen Müller verrät viel über ihre Lieblingsorte, die – selbst, wenn man glaubt, sie zu kennen – manch überraschende Geschichte zu erzählen haben. Etwa dass im Martinskloster zu Beginn des 19. Jahrhunderts Porzellan fabriziert wurde.

Der Inhalt „99 x Trier und die Mittelmosel“ verführt seine Leser dazu, die Mosel und die beiden Nebenflüsse Saar und Ruwer neu zu entdecken. Die kurzen Texte regen an, die beschriebenen Orte zu besuchen. So beschreibt die Autorin beispielsweise die Funktion eines Schrötermauls, das im Mittelalter dazu diente, dass schwere Fässer sicher in den Keller gehievt werden konnten. In den Artikeln beschreibt sie auch, wo Wanderer in der Nähe des Weinorts Valwig (Landkreis Cochem-Zell) noch den streng geschützten Apollofalter finden. Und sie verrät, wo Briefmarken-Liebhaber Bilder des Saarburger Künstlers Armin Bohn kaufen können, die er aus Postwertzeichen zusammensetzt.

Die Autorin Carmen Müller lebt heute in Trier. Sie führt seit einigen Jahren als Gästeführerin Trierer, Besucher und Touristen durch die Stadt. Als Eifelerin liebt sie nicht nur den Hopfensaft, sondern auch guten Wein – als Kultur- und Weinbotschafterin natürlich von Winzern an der Mosel.

„Und weil Gästeführerinnen immer noch was Neues lernen wollen, habe ich schließlich auch eine Ausbildung als Kirchenführerin gemacht“, sagt Carmen Müller.