Jetzt wird es ernst: Kita kommt in die Kaserne

(scho) Der Bedarf ist groß, die Lösung naht: Die Stadt Bitburg will einen der denkmalgeschützten Blocks in der Alten Kaserne zu einer Kita umbauen. Die Idee ist nicht neu. Seit 2015 ist das im Gespräch. Schließlich war schon damals bekannt, dass in der Stadt mehr als 120 Kita-Plätze fehlen. Doch bei dem Projekt gab es einige Hürden zu nehmen.