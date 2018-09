später lesen SPORT JSG bietet Lehrgang zum Teamleiter Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die JSG Baustert bietet in Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Rheinland den Lehrgang „Teamleiter Jugend“, speziell für angehende Jugendtrainer an. Der Lehrgang, der auch als Grundlage zur DFB C-Trainer Lizenz anerkannt wird, findet an den Wochenenden 11./12./13. Oktober und 18./19./20. Oktober in Bettingen statt.