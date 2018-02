Von der Karteileiche, zum Kreis-Chef

Ihr Name

Als Jürgen Krämer in die FDP eintrat, wollte er eine Karteileiche bleiben. Das sagt der Anlagenberater über sich selbst. Jetzt übernimmt der Mann aus Brandscheid den Vorsitz der Kreistagsfraktion.

Dabei saß Krämer bis dato ja nicht mal in dem Gremium. Dass er dort jetzt mitbestimmen darf, verdankt er Marie-Luise Niewodniczanska. Die 79-Jährige hatte kürzlich ihren Abschied aus der Kreispolitik verkündet (der TV berichtete).

Krämer rückte nach. Er ist nun einer von zwei Liberalen, die dort mitbestimmen dürfen. Der andere ist der Arzt Hans-Jürgen Götte. Und der habe aus Zeitgründen den Fraktionsvorsitz abgelehnt. Das macht den Brandscheider zum wichtigsten FDP-Mann rund um Bitburg und Prüm – was ganz und gar nicht sein Karriereplan war, wie er zugibt.

Angefangen hat für Krämer alles 2013. Damals packten die Liberalen ihre Koffer. Nach einem katastrophalen Wahlergebnis mussten sie sich aus dem Bundestag verabschieden – und das zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. In ihrer schwersten Stunde tritt Krämer der Partei bei. Damals noch mit dem Vorsatz, sich nicht besonders zu engagieren. Doch das sollte sich bald ändern.

2014 stehen Kommunalwahlen an. Die FDP zählt in der Verbandsgemeinde Prüm nur wenige Mitglieder. Einer von ihnen ist der Brandscheider Krämer. Er stand deshalb relativ weit oben auf der Liste. Überraschend für ihn selbst, landete der Finanzberater im Verbandsgemeinderat. Auch heute vertritt er dort als Einzelkämpfer die FDP.

Doch Krämer hat noch Ambitionen. Er will „das Gesicht der FDP im Eifelkreis“ werden. Und deshalb hat er sich vergangenes Jahr auch als Direktkandidat für die Bundestagswahl aufstellen lassen.

Der Grund: „Die Leute wählen nur jemanden, den sie kennen.“ Und so ein Wahlkampf steigere den Bekanntheitsgrad. Seine Vorgängerin im Kreistag kannte fast jeder. „Frau Niewodniczanska gehört zu den absoluten Top-Leuten in der Region“, sagt Krämer. Von ihrem Kreisverband wurde sie jüngst zur Ehrenvorsitzenden gewählt.

Den „großen Fußstapfen“ in die Krämer da tritt, ist er sich bewusst – weshalb er Niewodniczanskas Linie wohl auch treu bleiben wird. „Furchtbar viel“ werde sich mit ihm als Fraktionsvorsitzenden nicht ändern, sagt er. Krämer wolle aber schon eigene Akzente setzen. So liege ihm etwa der Breitbahnausbau der Eifeler Internetverbindungen sehr am Herzen.

Feuerprobe für ihn als Chef der Kreis-FDP wird der 13. April sein. Dann kommt der Kreistag zur nächsten Sitzung zusammen.