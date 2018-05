Waschautomat für Pferde und Umweltschutz

Eifeler sind landesweit an der Spitze im internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken

(red) Erfindungen verändern die Welt: Die 48. Runde des Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ rief Kinder und Jugendliche auf, sich künstlerisch mit dem Thema Erfindungen

auseinanderzusetzen. In der Region um Bitburg, Prüm und Gerolstein ist für viele Schulen dieser Wettbewerb der Genossenschaftsbanken jedes Jahr ein festes Projekt im Kunstunterricht.

Aus 3900 von 35 Schulen eingereichten Bildern wählten Juroren nun die Preisträger aus. 40 Lehrer bewerteten in vier Runden in den Volksbanken und Raiffeisenbanken und in einer Kreisjury im Künstlerdorf Weißenseifen. Dort wurden in einer Abschlussfeier die Preisträger geehrt und deren Bilder vorgestellt. Neben Ortssiegern und Kreissiegern konnten dabei auch Landessieger aus der Eifel die Preisgelder entgegennehmen – schließlich folgen noch die Entscheidungen auf Bundesebene und für ganz Europa (Ende Juni in Paris) – auch bei der internationalen Preisverleihung waren Arbeiten aus hiesigen Schulen in den Vorjahren schon erfolgreich.

Das Wettbewerbsthema betrachteten die Teilnehmer aus unterschiedlichen Perspektiven: Hannah Thommes (Grundschule Kyllburg)

malte einen Pferde-Waschautomaten und war mit dieser Erfindung gleich auf mehreren Ebenen des Wettbewerbs erfolgreich.

Helena Steffes vom St.-Matthias Gymnasium Gerolstein wurde Landessiegerin und wird mit ihrem

kritischen Bild über die Erfindung von Unkrautvernichtungsmitteln

vielleicht auch in der nationalen und sogar internationalen Jury auffallen können. 75 Kinder und Jugendliche erhielten in fünf Altersgruppen auf regionaler Ebene Geldpreise, fünf von ihnen gewannen sogar Landesförderpreise. „Die hohe Qualität der Arbeiten ist ein

Kompliment an den Kunstunterricht in unseren Schulen“, ist sich Willi

Leinen vom Volksbank-Marketing sicher.

Auch Kunstlehrer schätzen den Jugendwettbewerb: „Im Kunstunterricht ist er eine tolle Möglichkeit, zu motivieren und Herzblut für die Arbeit zu entfachen. Der Wettbewerb bietet tolle Anerkennung für Schüler und Schulen, unsere Schule ist sehr froh damit“, sagt Jaqueline Beauducel vom St.-Matthias Gymnasium. Für Günter Schuster vom Regino-Gymnasium ist der Wettbewerbsgedanke ein motivierender Aspekt: „Die Schüler stehen mit ihrem Werk im Wettbewerb und können, nicht zuletzt durch die Präsentation bei der Abschlussfeier, sehen, wo sie selbst stehen. Wir haben beschlossen, dass alle Klassen dauerhaft an diesem Wettbewerb teilnehmen. Die professionelle Durchführung und der wertschätzende Umgang mit den Arbeiten ist Grund dafür.“

Christiane Haman vom Kulturwerk Weißenseifen ist ebenfalls Mitglied der Jury: „Man spürt, dass dieser etablierte Wettbewerb mit all seinen Komponenten eine gute

Möglichkeit bietet, Kinder mit Begeisterung an Kunst heranzuführen. Für uns ist der Wettbewerb eine feine Sache, weil er mit Jurysitzung und Abschlussfeier wertvolle Berührungspunkte von Kunstschaffenden und Künstlern in Weißenseifen bietet.“

Umrahmt wurde die Siegerehrung von der Circus-AG der Augustiner

Realschule Hillesheim.

Weitere Infos zum Wettbewerb auf den Websites der Eifeler Volksbanken. Eine Auswahl der Bilder ist schon traditionell im Jahreskalender mit Arbeiten aus der Kunsttherapie in den Westeifelwerken zu sehen. Der nächste Wettbewerb beginnt im September 2018.