Im Haus der Familie in Bitburg treffen sich Jung und Alt zur gemütlichen Strickrunde. Gestrickt wird am Montag, 5. November, um 9 Uhr im DRK-Mehrgenerationenhaus in der Erdorfer Straße 9. Die Teilnahme ist kostenlos.