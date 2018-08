Kalte Duschen und volle Spendenboxen

Mit 140 Teilnehmern ist die Vor-Tour der Hoffnung in Biersdorf am See gestartet. Der Prolog der Benefiz-Radtour führte über Bettingen, Bollendorf, Echternach und Wolsfeld, wo viele Geldspenden zusammenkamen.

Bevor alle starten, gibt Eddi Eisenmann letzte Instruktionen. „Wenn ich einmal pfeife, dann sammeln wir uns, und beim zweiten Pfiff geht es dann wirklich los“, sagt der sportliche Leiter der Veranstaltung. „Wir fahren hier kein Rennen“, stellt er abschließend dann noch klar. „Wir fahren eine kleine gemütliche Runde.“

Bei diesem Satz geht ein Lachen durch die Runde. Es ist kurz vor zwölf, die Sonne steht im Zenit, die Quecksilbersäule im Thermometer bewegt sich verlässlich auf die 30-Grad-Marke zu, und einige sind schon jetzt am Schwitzen. In wenigen Minuten beginnt die „Vor-Tour der Hoffnung“. Drei Tage lange werden die Teilnehmer dieser Benefiz-Radtour durch die Eifel und entlang der Mosel fahren.

Und dann geht es auch schon los. Pünktlich auf die Minute starten die rund 140 Teilnehmer auf dem Parkplatz des Biersdorfer Dorint-Hotels. Zum Tour-Auftakt führt der Weg durch die Südeifel. Von Biersdorf über Bettingen, Bollendorf und Echternach nach Wolsfeld und von dort wieder zurück nach Biersdorf. Mit einer Länge von 70 Kilometern ist diese die mit Abstand kürzeste der drei Etappen.

Gut 40 Minuten später erreichen die Radler das erste Etappenziel in Bettingen, wo die örtliche Feuerwehr bereits mit Löschschläuchen auf die Teilnehmer wartet, um für Abkühlung zu sorgen. Die ersten, die nass werden, sind Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Mann Klaus Jenssen.

Mit ihrem Tandem-Gefährt führen sie den Tross an, unter dessen roten Helmen sich allerlei Prominenz verbirgt – vor allem sportliche. Wie beispielsweise der Ex-Box-Weltmeister Sven Ottke, die Schwimmmeisterin Annika Mehlhorn, der ehemalige Eiskunstläufer Norbert Schramm oder aber der mehrfache Olympia- und Weltmeister im Bobfahren, Christoph Langen. Mit viel Applaus werden die Radler empfangen. Die Bettinger feiern an diesem Wochenende ihr Vereinsfest, haben dafür auch eine große Bühne errichtet, auf der wenig später Teilnehmer der Benefiz-Tour stehen, um Spenden entgegenzunehmen. Und davon gibt es reichlich.

Bereits im Vorfeld sind 136 629 Euro an Spenden zusammengekommen. Und am ersten Etappenziel wird noch einmal ordentlich draufgelegt. Allein die Bettinger Vereine steuern durch ihr Fest mehr als 8000 Euro bei. Hinzu kommen die Einnahmen von einem Vereinsfest aus Nusbaum (1200 Euro) sowie weitere fast 30 000 Euro, die von verschiedenen Spendern auf der Bühne in Form von Schecks überreicht werden. Auch sind die Radler eifrig mit Sammelbüchsen unterwegs. Fernsehmoderator Martin Seidler hat ein großes rotes Plastik-Sparschwein dabei, das sich während seines Aufenthalts in Bettingen füllt.

Gesammelt wird für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder. Als die Vor-Tour vor mehr als 20 Jahren von Jürgen Grünwald zur Unterstützung der eigentlichen Tour der Hoffnung ins Leben gerufen wurde, kamen rund 2300 Euro zusammen. Im Lauf der Jahre haben sich die Einnahmen stetig erhöht. 2017 waren es bereits mehr als 592 000 Euro. Das erste Etappenziel in Bettingen macht Hoffnung, dass es in diesem Jahr noch mehr werden könnte. Eddi Eisenmann pfeift zwei Mal, und die Teilnehmer setzen sich wieder in Bewegung. Von Bettingen geht es mit einer Viertelstunde Verspätung weiter nach Bollendorf. Allerdings nicht über den kürzesten und auch steilsten Weg, sondern über eine etwas angenehmere Route. Steigungen kommen an diesen drei Tagen noch genug. Und Spenden hoffentlich auch. Bereits nach dem ersten Tag kann sich das Ergebnis sehen lassen: Fast 203 000 Euro sind laut Schatzmeisterin Grit Zimmermann zusammengekommen.

FOTO: Uwe Hentschel

FOTO: Uwe Hentschel

FOTO: Uwe Hentschel

FOTO: Uwe Hentschel

FOTO: Uwe Hentschel