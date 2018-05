Kanal kommt, Strom ist kurz weg

(scho) Bis zu drei Meter tief graben sich die Bauarbeiter am Petersplatz in Bitburg. „Da liegen Hunderte von Kabeln, eins haben wir getroffen“, sagt Otmar Diesch, Chef der gleichnamigen Baufirma. Die verlegt gerade neue Leitungen und den Kanal – und ist gestern versehentlich an ein Stromkabel gekommen. „Nur angekratzt“, sagt Diesch. Aber der Strom musste für eine knappe Stunde aus Sicherheitsgründen in dem Bereich abgeklemmt werden. Im Café Prinz wurde vorübergehend auf Kaltgetränke umgestellt. „Kein Problem“, sagt Inhaber Guido Prinz, der die Zusammenarbeit mit der Baufirma lobt: „Das klappt alles sehr gut.“

1,3 Millionen Euro investiert die Stadt in den Ausbau dieses Stücks Fußgängerzone, das sich vom Petersplatz bis zur Liebfrauenkirche samt der Seitenstraßen zieht.

⇥Foto: Dagmar Schommer