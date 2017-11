Seffern (red) Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Seffern und auf der angrenzenden L 5 mehrere Kanaldeckel ausgehoben und teilweise mitgenommen.

Ebenfalls gestohlen wurden ein Fallrohr einer Dachrinne an einem Lagerhaus in der Hauptstraße und die Ständer einer Absperrschranke in der Hauptstraße an der Einmündung zur L 5.

Hinweise an die Polizei in Bitburg, Telefon 06561/96850.