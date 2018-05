später lesen Musik Kantorin Julia Glas zu Gast in Bitburg Teilen

Twittern

Teilen



Zu einem besonderen Konzert lädt der Kirchenchor Cäcilia Bitburg anlässlich seines 90-jährigen Jubiläums am Samstag, 2. Juni, 18 Uhr, in die Pfarrkirche St. Peter ein. Zu Gast ist der Chor St. Anton aus Regensburg unter der Leitung von Kantorin Julia Glas, die, bevor sie nach Regensburg wechselte, einige Jahre Dekanatskantorin in Bitburg war. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Felix Mendelsohn-Bartholdy, Ola Gjeilo und Josef Rheinberger. An der Orgel spielt Manfred Kochems.