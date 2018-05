Könnte es sich um den gesuchten grau-getigerten Kater Fritzchen handeln? Auch dieses Tier, dessen Plakat an einem Baum in der Konrad-Adenauer-Anlage hängt, wird derzeit von seinem Herrchen vermisst. Allerdings scheint dies nur ein Zufall zu sein. Fritzchen verschwand nämlich erst am 4. Mai in der Poststraße. Wer ihn findet kann sich unter Telefon 0160/94440108 an den Besitzer wenden.