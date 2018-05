Ihr Name

Ein junger Kater ist vergangene Woche einem Bitburger zugelaufen. Dies ereignete sich nach Angaben des Fundbüros der Stadt am 28. April in der Rittersdorfer Straße. Das Tier ist grau-getigert und sehr zutraulich. Wenn der Eigentümer seine Katze vermisst, kann er sich unter Telefon 06561/6001215 an das Fundbüro melden.