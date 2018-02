später lesen KEB Neues Programm der KEB Westeifel Teilen

Wanderungen, Studienreise und Seminare stehen mit vielfältigen Themen und Orten im Programm der KEB Westeifel. Im März steht ein Gesundheitsseminar in Middelkerke an. Am 25. März soll es eintägig von Echternach zur Girster Klause gehen. Vom 21. bis 28. April wird eine Reise „Wandern und Innehalten auf La Palma“ angeboten. Der Franziskusweg lockt vom 11. bis 18. September von Pieve Santo Stefano nach Gubbio.