Nachdem vergangene Woche Donnerstag die Anlieger per Zettel im Briefkasten informiert worden waren, dass das Wasser am Folgetag abgestellt werden müsse, war es gestern zum erneut so weit. Der Grund: Die Arbeiten sind aufwendiger als gedacht. Das leckende Rohr hängt an einer Betonwand und kann nur schwer ausgetauscht werden. Nun soll, so erklärten die Arbeiter an der Theobald-Simon-Straße, das Rohr geflickt werden, so dass es für die nächsten Jahre hält. „Wir überlegen dann grundsätzlich, das Rohr irgendwann auf eine andere Trasse zu verlegen“, sagt Bernd Goeblet, Leiter der Stadtwerke. Da sei aber noch nichts entschieden. An das Betonstück wurde das Rohr ursprünglich nicht gebaut. Die Erde samt dem Beton ist an dieser Stelle abgesackt. „Das sind Situationen, die findet man häufiger im Untergrund“, sagt Goeblet. „Das ist auf keinem Plan eingezeichnet. Wir werden da selbst von den Gegebenheiten überrascht.“Foto: Dagmar Dettmer