(red/scho) 26 Kinder der Pfarrjugend aus Ammeldingen halfen bei der Kinderkrippenfeier in der Pfarrkirche St. Isidor mit. Gemeindereferentin Hilde Telkes leitete die Feier an Heiligabend und war begeistert, dass so viele Kinder sich bereit erklärt hatten, beim Krippenspiel mitzuwirken.