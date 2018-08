(red) 110 Jahre Feuerwehr Bickendorf und 30 Jahre Jugendfeuerwehr Bickendorf werden am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September gefeiert. Gewürdigt wird dabei auch die schon 15 Jahre dauernde Freundschaft mit der Brandweer Leopoldsburg/Belgien.

Am Samstag, 8. September, ist ab 13 Uhr Kinderflohmarkt auf dem Schulgelände. Am Samstagabend ist eine Kölsch-Party mit „Kamelle Kapelle“. Am Sonntag, 9. September, ist Dorffest mit Dorfolympiade.

Karten für „Kamelle Kapelle“ kosten im Vorverkauf nur 9 Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Karten gibt es bei der Lotto-Annahmestelle im Rewe in Prüm oder bei Wilfried Kootz in Bickendorf.