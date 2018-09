später lesen Freizeit Kinderkleider und Zubehör Teilen

(red) Die Kinderkleiderbörse der Integrativen Kita St. Martin, Kölner Straße 14, ist am Samstag, 22. September, von 9 bis 11.30 Uhr; Schwangere werden eine halbe Stunde früher eingelassen. Verkauft werden Herbst- und Winterkinderbekleidung in den Größen 50 bis 164, Schuhe, Spielzeug, Bücher und alles rund ums Kind (Buggys, Autositze). Für das leibliche Wohl wird an diesem Tag vor Ort ebenso gesorgt wie für eine Kinderbetreuung.