(red) Im Rahmen des Umsetzungsprozesses der Trierer Bistums-Synode hat Bischof Stephan Ackermann eine „Erkundungsphase“ eingeleitet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Menschen vor Ort leben, was ihnen dort wichtig ist und welchen Beitrag die Kirche dazu leisten kann. Interessierte sind zu den beiden Rendezvous-Veranstaltungen in der „Pfarrei der Zukunft Bitburg“ eingeladen.

Folgende Termine stehen zur Auswahl: „Rendezvous in Speicher“ am Donnerstag, 24. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim Speicher oder „Rendezvous in Brecht“ am Dienstag, 12. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Bürgerhaus Brecht.

Anmeldung bis 22. Mai beziehungsweise 7. Juni unter www.bitburg.erkundung.info oder Telefon 0651/7105623.