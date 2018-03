Kirchenchor Bitburg stimmt auf Weihnachten ein

(red) Es ist eine wunderbare Einstimmung in die Advents- und Vorweihnachtszeit und gleichzeitig ein gelungener Auftakt ins Jubiläumsjahr gewesen, das Konzert in der Liebfrauenkirche in Bitburg. Der Kirchenchor Cäcilia Bitburg sang unter der Leitung von Manfred Kochems Teile aus der Messe G-Dur von Schubert und das Weihnachtsoratorium von H. F. Müller für Solisten, Chor, Orchester und Orgel. Tenor Manuel Horras wurde seiner Rolle als Evangelist voll gerecht. Die weiteren Gesangssolisten waren Ljudmila Schuler, Susanne Dockendorf und Helmut Marmann. Helmut Schwindling, der die Konzertreihe vor genau 50 Jahren initiierte, wurde vom Vorsitzenden Helmut Kiefer dafür geehrt. Die 250 Zuhörer spendeten kräftigen Applaus. ⇥Foto: Kirchenchor