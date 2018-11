später lesen Gesellschaft Kinder und Paten kümmern sich um Hochbeete Teilen

(red) Der Naturschutzbund NABU sucht für 2019 noch interessierte Kitas und Ehrenamtliche aus den Landkreisen Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und der Stadt Trier, die an einem Hochbeet im Außengelände ihrer Einrichtung Interesse haben und offen dafür sind, dieses mit den Kindern und in Kooperation mit einer engagierten ehrenamtlichen Person in der nachberuflichen Phase zu bewirtschaften.