(red) Klassik am Sonntag: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Konzer Sommerkonzerte“ gibt es wieder ein Gastspiel in Bitburg. Und zwar am Sonntag, 9. Septmber, um 19 Uhr im Festsaal von Haus Beda. Seit 22 Jahren veranstaltet die Stadt Konz in Zusammenarbeit mit „Vogel als Prophet“ – Verein zur Förderung künstlerischen Klavierspiels – die Sommerakademien für Klavier und Kammermusik.