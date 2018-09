Kleine Bank, solide Basis

Es gibt Gründe, klein zu bleiben

Auch die Volks- und Raiffeisenbanken der Region hatte in den vergangen Jahren der Trend zur Fusion mit immer größeren Einzugsgebieten erfasst. Es geht ums rationellere Wirtschaften und um Sicherheit durch große Finanzvolumen. Unabhängig blieben nur die Irreler Genossenschaftsbank und die etwas größere Raiba Mehring-Leiwen. Doch mit Blick auf die aktuellen Zahlen hat sich die Irreler Entscheidung, nicht der Volksbank Eifel beizutreten, als richtig erwiesen. Der wichtigste Indikator dürfte die Entwicklung der Mitgliederzahl sein. Ein Vertrauensbeweis, der auf Kundennähe, persönlichem Kontakt, Überschaubarkeit und Präsenz in der Fläche basiert – eine Abstimmung per Beitrittsunterschrift gegen eine Zentrale in Bitburg und einen Automatenraum an der Irreler Hauptstraße.

