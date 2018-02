„Kleine Strolche“ lernen Zeitung kennen

(red) Zwei Wochen lang haben sich die Vorschulkinder der Kindertagesstätte „ Kleine Strolche“ in Oberweis intensiv mit dem Thema Zeitung befasst, denn sie haben am Volksfreund-Projekt „Lucky im Kindergarten“ teilgenommen. Täglich traf man sich in Kleingruppen und suchte die Kinder-Nachrichten, die durch das Lucky-Logo zu erkennen sind. Beim Basteln von Zeitungstasche, Fotoapparat, Hut und Reporterausweis hatten die Kinder viel Spaß. Das Projekt „Lucky im Kindergarten“ wird exklusiv unterstützt von den regionalen Volks- und Raiffeisenbanken.⇥ Foto: Kita