Klettercamp für Familien in der Jugendherberge

(red) Das deutschsprachige Trainerteam der Jugendherberge Echternach lädt zu einem Kletter-Familienwochenende ein: am 3. und 4. Februar wird die ganze Familie zum Team. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener: Eltern und Kinder ab sieben Jahren lernen neben Sicherungstechniken vor allem auch das Klettern. Ob an der 14 Meter hohen Kletterwand, beim Bouldern, an der Slackline, bei kooperativen Abenteuerspielen oder beim Abendprogramn: Der Spaß steht an erster Stelle.