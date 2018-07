Knallerfrauen mit Band auf der Bühne

(red) Unter dem Titel „Knallerfrauen“ stehen zwei Konzerte, die der Chor „Cäcilias Töchter Meckel“ in Begleitung einer siebenköpfigen Band anlässlich seines 20. Jubiläums veranstaltet. Mit Rock, Pop und Soul wollen die Frauen und die Band ihre Zuhörer am Freitag, 21. September, und Samstag, 22. September, verwöhnen und überraschen.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Bitburger Stadthalle.

Eintrittskarten sind zum Preis von 15 Euro oder 13 Euro für Mitglieder der Kulturgemeinschaft oder 10 Euro für Schüler und Studenten erhältlich bei folgenden Vorverkaufsstellen: Gasthaus Herrig in Meckel; Tank- und Rasthof in Meilbrück; Alos Friseurladen in Meckel; Tourist-Information Bitburg und Kulturgemeinschaft Bitburg im Rathaus Bitburg, Zimmer 113/114, Telefon 06561-6001-220/225. Zudem gibt es Eintrittskarten für 20 Euro an der Abendkasse.