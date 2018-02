Kölsche Musik, Kabarett, Kindertheater

Karneval ist vorbei, doch Freunde Kölscher Lieder kommen das ganze Jahr über auf ihre Kosten. Zum Beispiel am Samstag, 7. April, 20 Uhr, wenn „Kasalla & Querbeat“ im Triangel auftreten. Mit Kasalla kommt eine der angesagtesten Kölschen Bands nach Belgien. Seit sechs Jahren setzen die fünf Jungs ihre Duftmarke in der Szene, ganz nach dem Motto „Alles kann, Kölsch muss“. Musikalisch unterstützt werden sie an dem Abend von der Bonner Formation Querbeat. Die Brassband spielt Kombinationen aus alten Karnevalsliedern und Pop- und Sambarhythmen. Oder man geht zur Kölschen Nacht am 30. April, wenn Cat Ballou, Björn Heuser und die Räuber zum musikalischen Spektakel ins Triangel kommen. Überhaupt ist das Programm im Kultur-, Konferenz- und Messezentrum wieder sehr facettenreich. So bietet das Agora-Theater in Kooperation mit der Studiobühne Köln mit „König Lindwurm“ ein laut Programmheft „wildes Märchen für alle ab acht Jahren“ an. Gezeigt wird es von Donnerstag, 1. März, bis einschließlich Sonntag, 4. März.

Modeinteressiert? Dann sollte man sich den Freitag, 9. März, dick im Kalender markieren, denn dann stellen zahlreiche St. Vither Geschäfte beim Mode-Event 2018 die ersten neuen Trends aus den Bereichen Mode, Accessoires, Schönheit und Frisuren vor.

Das Euro Symphonic Orchestra bringt zusammen mit Solisten und Chören dem Publikum die größten italienischen Stars, von Bocelli bis Verdi, nahe. Die bunte musikalische Show wird am Samstag, 24. März, aufgeführt.

Bekannt wurde der Autor Bastian Sick durch seinen Bestseller „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“. Nun kommt der Journalist und Entertainer am Dienstag, 27. März, in den kleinen Saal und präsentiert Höhepunkte aus 14 Jahren und das Neueste aus der „Happy Aua“-Reihe.

Hans-Joachim Heist bringt am 14. Oktober beim großen Heinz-Erhardt-Abend „Noch’n Gedicht“ die besten Gedichte, Pointen und Lieder des Komikers wieder auf die Bühne.

Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter

www.triangel.com

Tickets sind unter Telefon 0032 (0)80 440 320 oder per E-Mail an

tickets@triangel.com erhältlich.