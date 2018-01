Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Kleinwagens, der am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der L 39 bei Speicher in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug landete auf der Seite liegend im Graben. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden.