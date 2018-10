später lesen Korrektur Korrektur Teilen

Twittern

Teilen



Rittersdorf In dem Artikel in der Ausgabe vom Samstag „Die Michelsmänner aus dem Geweberwald“ ist uns ein Fehler unterlaufen. Dort heißt es „Der Kirmessonntag ist immer entweder genau am Michelstag oder am ersten Sonntag danach.“ Das ist nicht korrekt.