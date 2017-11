später lesen Kränze, Türkränze und mehr Teilen

Daun-Boverath (red) Der Obst- und Gartenbauverein Daun lädt ein zum Adventskranzbinden am Montag, 27. November, um 19 Uhr Im Gemeindehaus am Backhaus Daun-Boverath. Es werden Kränze für alle Anlässe in gemütlicher Runde bei Tee und Glühwein gebunden.