Krankenhaus Maria-Hilf ehrt Mitarbeiter

Daun (red/scho) Wie bereits in den vergangenen Jahren lud die Geschäftsführung des Maria-Hilf-Krankenhauses ihre 25- und 40-jährigen Dienstjubilare ein, um ihnen im Rahmen einer Feier für ihre treue Mitarbeit zu danken. Insgesamt 20 Mitarbeiter wurden 2017 ausgezeichnet.

Geschäftsführer Franz-Josef Jax erwähnte in seiner Rede die Schwierigkeiten in einer Zeit, in der die Leistungsanforderungen stetig steigen, und betonte, dass Verlässlichkeit und Kontinuität der Mitarbeiter ein echter Grund für Anerkennung und Wertschätzung seien. Geehrt wurden Elke Brunsfeld, Maria Ehses, Silke Carl, Kyung-Ok Löhr, Christos Diamadis, Ursula Monzel-Asche, Hildegard Domenghino, Karin Olszak, Halina Just, Rita Schmitt, Elvira Lir, Petra Schneider, Ralf Mittler, Elisabeth Stadtfeld, Maria Mürlebach, Gisela Tendler, Dr. med. Sunivia Poryo, Tanja Schäfer, Anja Schleuning und Kornelia Schmitz. In den Ruhestand verabschiedet wurden: Gudrun Bauer, Juliane Böhm, Irmgard Knechtges, Kristina Miska, Renate Pilko, Dr. med. Sunivia Poryo, Rita Prämaßing, Roswitha Roden und Ludwig Saxler. Foto: Krankenhaus Maria Hilf