Künstlermarkt in Kyllburg

In der Hochstraße in Kyllburg ist am Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr ein Kunsthandwerkermarkt. Neben Kunsthandwerkern und Künstlern tritt um 15 Uhr die Square-Dance-Gruppe Alfbach Swingers auf. Bei Square Dance tanzen vier Paare verschiedene Figuren zu fetziger Musik, wie Pop-, Westernmusik und Oldies. Der Kunsthandwerkermarkt wird organisiert von der Bürgerinitiative „OK-dajeh“ und dem Shop-in-Shop in der Hochstraße. Der Shop-in-Shop feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen mit einer Verlosung nach dem Auftritt der Tanzgruppe. Bis 15 Uhr können Lose im Shop gekauft werden.