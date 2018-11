(red) Zum Leitmotiv „change your life“ des weltweit agierenden Eifeler Traditionsunternehmen Börner in Landscheid-Niederkail ist eine Reihe von Bildern entstanden, die zum Nachdenken über Lebensmittel und deren Zubereitung, die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt und seiner Ernährung anregt.

Die Künstlerin Silke Aurora hat zwölf Bilder zum Thema erarbeitet, die ein Wochenende lang in der Galerie Auror-Art in der Bitburger Heinrichstraße 27 zu sehen sind. Danach finden sie in den Räumen der Firma Börner in Landscheid-Niedkail ihren Platz.

Die Bilder sind am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, jeweils von 13 bis 18 Uhr zu sehen.