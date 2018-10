Kyllburger lehren das Fürchten

Die Menschenfresser sind los. Im Wald rund um Kyllburg haben sie sich ein Imperium aufgebaut und lauern auf Spaziergänger. Wer diesen „Haunted Forest“, den verfluchten Wald, lebend durchqueren will, muss schnell sein.

Doch der Forst ist nur eine von drei sogenannten Mazes, die es am Wochenende rund um die Stadt am Stiftsberg zu entdecken gibt. Auch auf dem Campingplatz werden Besucher von Zombies und anderen Horrorgestalten erschreckt. Im „Haunted House“, das die Veranstalter in einem Zelt eingerichtet haben, warten weitere Schrecken.

So können sich Gruselfans vom 26. bis 28. Oktober beim „Haunted Forest“ schon mal in Stimmung für Halloween bringen, während auf der Bühne am Marktplatz die Bands Picture of Misery und Tubadiesel sowie der Feuerspucker André Fuego ihre Shows abliefern.

Weil der Andrang in den vergangenen Jahren groß war, gibt es Karten für die Veranstaltung nur noch im Vorverkauf auf dem Campingplatz in Kyllburg.