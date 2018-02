Ladendiebe stehen vor Gericht

(red) Um Ladendiebstahl, Körperverletzung und Beleidigung geht es am Mittwoch, 28. Februar, vor dem Bitburger Amtsgericht um 9 Uhr. Im Saal 124 wird gegen zwei Männer verhandelt. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 2. Juni 2017 in einem Bitburger Supermarkt Waren im Wert von fast 130 Euro gestohlen zu haben. Zudem sollen sie, als der Kaufhausdetektiv sie auf frischer Tat ertappte, versucht haben, den Rucksack mit der Beute durch Tritte zu verteidigen. Dabei sollen sie den Detektiv beleidigt haben - unter anderem mit den Worten „Scheiß Moslem“ und „Hurensohn“.