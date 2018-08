Junge Leute gehen in die Luft

37 Segelflugpiloten aus ganz Rheinland-Pfalz haben auf dem Flugplatz in Utscheid ihre Rangfolge beim Landesjugendvergleichsfliegen neu festgelegt.

(RH) Perfektes Segelflugwetter, eine ebenso perfekte Organisation, gutgelaunte Leute und ein sportlich anspruchsvolles Niveau, das sind die Säulen der Segelflugveranstaltung in Utscheid. „Da unser Verein mit Tobias Rittich einen Landes- und Bundessieger in der Jugend gestellt hat, waren wir jetzt auch an der Reihe, das Landesjugendfliegen in Utscheid auszurichten“, sagte Roland Müller, Pressebeauftragte der Segelflieger. Und so wandelte sich der beschauliche Segelflugplatz in ein Zeltlager, an dessen Flanke ganz viele Segelflieger standen.

30 Jungs und sieben Mädchen haben sich im Wettstreit gemessen. Dabei waren die Übungen anspruchsvoll. Einer von ihnen ist Dominik Grün aus Oberkail. Der 16-Jährige macht im nächsten Jahr sein Abitur und ist bereits seit zwei Jahren im Segelflieger unterwegs. „Meinen Flugschein habe ich seit gerade mal einem Monat“, verrät Dominik, der mit seinen Flugleistungen im Wettbewerb zufrieden ist. „Klar, da gibt es noch Dinge, die ich verbessern kann. Im jetzigen Stadium kann auch noch nicht alles perfekt sein“, gesteht er.

Aber genau das ist ja auch der Sinn und Zweck solcher Veranstaltungen. Die jungen Piloten sollen gezielt an bestimmte Flugmanöver herangeführt werden und diese dann permanent verbessern“, erklärt Müller. Fabienne Findeisen ist 16 Jahre jung und kommt vom Luftsportverein aus Neumagen-Drohn. Sie ist bereits das zweite Mal mit dabei, obwohl sie ihren Segelflugschein noch gar nicht in der Tasche hat. „Ich gehe das locker an. Klar habe ich noch Fehler gemacht. Die Grundlagen des Segelfliegens beherrsche ich aber sicher“, sagt sie selbstbewusst mit festem Blick, ihren Pilotenschein bald zu besitzen. Auch die Wertungsrichter waren mit dem sportlichen Niveau zufrieden. So gab es am Ende nach zahllosen Flügen und einem Rahmenprogramm folgende Sieger: 1. Platz: Marius Magold vom Segelflugzentrum Dann, 2. Platz: Florentin Müller vom SFG Wershofen, 3. Platz: Tom Everwin vom Aero Club Oppenheim. In der Mannschaftswertung konnte sich das Segelflugzentrum Dannstadt vor dem Aero Club Oppenheim und dem Aero Club Nastätten behaupten.