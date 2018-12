später lesen VEREINE Landfrauen besuchen Musical Teilen

Die Bitburger Landfrauen besuchen am Donnerstag, 24. Januar, das Musical „Miss Saigon“, das dann in Köln gastiert. Die Aufführung ist in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Anmeldung bei Verfügbarkeit bei Theresia Müller, Telefon 06569/7369.