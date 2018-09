Langjährige CDU-Mitglieder geehrt

(red) 55 Jahre Mitglied in einer Partei. Klingt für viele utopisch, ist aber durchaus möglich. So hält Alois Mettel aus Seimerich seiner CDU seit 1963 die Treue. Kürzlich wurden er und andere Mitglieder der CDU-Ortsverbände Körperich, Mettendorf-Utscheid und des Höhenortsverbandes für ihre langjährige Treue ausgezeichnet.

Unter der Federführung der Vorsitzenden Jennifer Jüngels, Alexander Roth und Christian Mörsdorf traf man sich zu geselliger Runde im Wirtshaus in Geichlingen. Moritz Petry, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel, bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern für ihre Zugehörigkeit zur Partei und machte deutlich, wieso es auch heutzutage noch wichtig ist, Mitglied in einer Partei zu sein: ,,Wir sind auch heute noch Mitglied in der CDU, weil wir es sind, die die christlichen Werte hochhalten. Wenn wir es nicht machen, wer macht es dann?“.⇥ ⇥Foto: Der Einsender