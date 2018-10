Langjährige Mitarbeiterin geehrt

(red) In einer besonderen Feierstunde ehrte die Kreissparkasse Bitburg-Prüm ihre langjährige leitende Mitarbeiterin Irene Mees für ihre 25-jährige Tätigkeit. Im Jahr 2005 wurde Frau Mees zur Verhinderungsvertreterin des Vorstandes bestellt.

In ihrer aktuellen Funktion verantwortet Frau Mees die Bereiche Unternehmenskommunikation und Marketing sowie die Geschäftsführung der Sparkassenstiftungen. In seinen Dankesworten würdigte Ingolf Bermes, Vorsitzender des Vorstandes, den Werdegang und die Verdienste von Frau Mees und dankte für ihr Engagement, mit dem sie maßgeblich zur positiven Entwicklung der Sparkasse beigetragen hat. Diesen Worten schloss sich Vorstandsmitglied Rainer Nickels an und wünschte eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Glückwünsche überbrachten ebenfalls Andrea Kleis, Personalratsvorsitzende und Stefan Krämer, Personalleiter. ⇥Foto: Kathrin Franzen