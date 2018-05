Langjähriges Feuerwehrmitglied verabschiedet

(red) Nach über 41-jährigem aktiven Feuerwehrdienst, darunter 27 Jahre als stellvertretender Wehrführer, ist Manfred Borsutzky Ende 2017 mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Feuerwehrdienst ausgeschieden und wurde im Rahmen einer Feierstunde verabschiedet. Auf diese mehr als vier Jahrzehnte Dienst blickte Borsutzky in seinen Abschiedsworten zurück, dabei erinnerte er auch an weniger schöne Momente, bedingt durch schwierige Einsätze. Im Rückblick überwogen aber insbesondere die schönen Stunden und die Kameradschaft. Bei seinen Dankesworten ernannte der stellvertretende Wehrführer Andre Hommerding, so wie vom Vorstand beschlossen, Manfred Borsutzky zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Oberweiler. Auch der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bitburger Land sowie der Wehrleiter Klaus-Peter Dimmer bedankten sich, auch im Namen von Bürgermeister Josef Junk, für die sehr lange erfolgreiche Mitarbeit in der Feuerwehr Bitburger Land. ⇥Foto: Gemeinde Oberweiler