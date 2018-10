später lesen VORTRAG Leben mit Autismus Teilen

(red) Das DRK bietet am 22. Oktober um 19 Uhr im Haus Beda Bitburg und am 23. Oktober um 19 Uhr im Konvikt Prüm Fachabende zum Thema „Leben mit Autismus“ an. Julian Leske wird über sein Leben mit Autismus berichten.