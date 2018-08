(red) „Blutspender helfen Leukämiepatienten“: Unter diesem Motto rufen der DRK-Blutspendedienst West sowie die Stefan-Morsch-Stiftung zur Blutspende und zur Typisierung auf. Ziel ist es, vor allem junge Menschen zu motivieren und sich als Stammzellspender für Leukämie- und Tumorkranke registrieren zu lassen.

Die nächsten Termine sind am Freitag, 7. September, 16.30 bis 20.30 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Kyllburg und am Freitag, 28. September, 17.30 bis 20.30 Uhr in der Realschule plus in Bleialf.