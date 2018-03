(red )Der 27. Januar ist der nationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und erinnert an alle Opfer eines beispiellosen totalitären Regimes während der Zeit des Nationalsozialismus. Aus diesem Anlass findet am Montag, 29. Januar, um 10.30 Uhr eine Lesung im Festsaal des Hauses Beda in Bitburg statt. Jay Schiltz wird aus seinem Buch „Aschengänger-Erzählung einer langen Reise“ lesen. Der Eintritt ist frei.