Die jährlichen Gottesdienste in der Frohnertkapelle enden am Sonntag, 16. September. Um 19 Uhr wird ein festlicher Gottesdienst zum Abschluss der Pilgerzeit in der Kapelle gefeiert. Danach führt eine Lichterprozession, begleitet vom Musikverein Oberkail/Gindorf zur Pfarrkirche.