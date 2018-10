später lesen Glaube Lichterprozession zur Lourdesgrotte Teilen

Anlässlich des Festes Rosenkranzkönigin beginnt die Lichterprozession zur Lourdesgrotten in Beiligen am Freitag, 5. Oktober, um 18.30 Uhr in der Filialkirche St. Johannes der Täufer mit einem Gottesdienst.