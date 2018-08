später lesen MUSIK Liedermacher spielen im Festsaal Teilen

(red) Die Organisatoren des Singer-Songwriter-Summit haben beschlossen, den outdoor geplanten Liederabend am Samstag, 25. August, ab 19 Uhr in den Festsaal des Schlosses Weilerbach zu verlegen. Denn die Prognose verspricht ungünstiges Wetter am Wochenende.