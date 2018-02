später lesen Unfall Linienbus schlittert in den Graben: Fünf Verletzte Teilen

In Bitburg ist es auf der B 51 zwischen Abfahrt Flugplatz und Masholder kurz nach 9 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Linienbus, der mit 17 Passagieren besetzt war, ist auf schneeglatter Straße in den Graben gerutscht. Fünf Menschen mussten nach Angaben der Polizei Bitburg mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Bus wurde abgeschleppt. Während der Bergungsarbeiten wurde die Straße im Bereich B 51/Saarstraße gesperrt. Deshalb staute sich der Verkehr in Bitburg. Um 11 Uhr waren die Räumungsarbeiten abgeschlossen, die Straße wieder frei.