Der Kulturkreis Daun bietet am Montag, 19. November, 20 Uhr, im Forum Daun ein Literaturcafé an, in dem der sehr bekannte Literaturjournalist Hubert Winkels besonders interessante Neuerscheinungen aus dem Buchmarkt diesen Jahres vorstellt.