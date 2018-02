später lesen Bitburg LKW verliert Diesel bei Unfall Teilen

Bei einem Rangierunfall hat ein LKW am Donnerstag gegen 14 Uhr rund 200 Liter Diesel verloren. Laut Polizei wollte der Fahrer des Sattelzuges in der Charles-Lindbergh-Allee auf dem Flugplatz wenden. Dabei beschädigte er zunächst beim Rückwärtsfahren eine Hauswand. Beim weiteren Rangieren wurde der Kraftstofftank des LKW beschädigt. Der ausgelaufene Kraftstoff gelangte über einen Einlaufschacht und einen Wasserlauf in ein Auffangbecken. Dort wurde das verunreinigte Wasser von einem Entsorgungsbetrieb abgesaugt.