Löschplan für den Brandherd Feuerwehr

Das Verhältnis zwischen der Feuerwehr der Stadt Bitburg, der Verwaltung und der Politik ist mehr als angespannt. Der Streit eskalierte, als Bürgermeister Joachim Kandels dem Wehrleiter Manfred Burbach trotz überragendem Votum seiner Kameraden, die Ernennung für eine zweite Amtszeit verwehrte (der TV berichtete mehrfach). Doch der Frust der Kameraden darüber, dass ihre Wahl nicht anerkannt wurde, ist nur die Spitze des Eisbergs. Daran besteht nach der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend kein Zweifel mehr.

Wie verfahren die Situation inzwischen ist, machte die Debatte zum Feuerwehr-Beirat deutlich. Auch wenn die Einführung eines solchen Beirats am Ende einstimmig beschlossen wurde, fielen zuvor deutliche Worte – auch in Richtung Verwaltung. Zunächst gab Ratsmitglied Stephan Garçon (SPD), selbst auch aktiver Wehrmann, eine persönliche Stellungnahme ab, die nachdenklich stimmt. Er hatte sich, seinem Verständnis nach, um Vermittlung zwischen Politik, Verwaltung und Wehr bemüht. Zuletzt in einem öffentlichen Post im sozialen Netzwerk Facebook sich gewünscht, dass sich Kandels und Burbach in einem Vier-Augen-Gespräch einigen – und der gewählte Wehrleiter schließlich doch ernannt wird.

Aber dazu wird es wohl nicht kommen. Kandels bleibt bei seiner Position, dass das Vertrauensverhältnis wegen einer Vielzahl von Vorfällen so gestört ist, dass damit zwingende Gründe gegen eine Ernennung sprechen. Das Brandschutzgesetz sogar vorschreibt, diese in diesem Fall zu verwehren. Burbach und seine Anwälte sehen das anders – nun muss ein Gericht entscheiden. Und bis dahin bleibt die Position des Wehrleiters vakant. Anwesend in der Sitzung war der Stellvertretende Wehrleiter Jürgen Dunkel, als Garçon seine persönliche Erklärung abgab. Er kam sprach von Mails und Facebook-Posts, die „beleidigend“ und „ehrabschneidend“ seien.

Garçons Fazit: „Es gibgt in der Mannschaft einen unglaublichen Hasse, einen unglaublichen Groll gegen alles, was mit Politik und Verwaltung zu tun hat.“ Der Streit würde auch die Wehrleute zermürben: „Die können nicht mehr, die sind kaputt.“ Ihm persönlich sei vorgeworfen worden, politisches Kapital aus seinen Vermittlungsversuchen schlagen zu wollen, er würde Wahlkampf betreiben. Seine Konsequenz: „Ich ziehe mich aus allen Debatten zurück. Ich tue mir das nicht mehr an.“ Er appellierte an alle, sich „am Riemen zu reißen“. Die, die diesen Konflikt beilegen wollen, müssten bereit sein, aufeinander zuzugehen.

Diese Erkenntnis teilen alle im Rat. Und dennoch wurde die Gründung des Feuerwehr-Beirats nicht ohne Diskussion beschlossen. Hermann Josef Fuchs (FBL) sagte, dass er sich über die Vorlage der Verwaltung geärgert habe. „Da werden Dinge verdreht“, beschwerte sich Fuchs und stellte klar, dass die Idee zu diesem Beirat nicht von SPD und CDU stammt, die das unabhängig voneinander mit wenigen Wochen Abstand auf der Höhepunkt der Eskalation des Feuerwehr-Streits gefordert hatten. „Richtig ist“, sagte Fuchs, „dass die Feuerwehr selbst schon seit Jahren einen solchen Ausschuss fordert.“ Nur offenbar bekam sie nie Gehör.

Für Sigrid Steffen (SPD) wäre das anders gelaufen, wenn sich die Wehr „an eine Fraktion, der sie am ehesten vertrauen“ gewendet hätte. Ihrer Ansicht nach schwelt der Konflikt zwischen Verwaltung und Wehr schon viel länger. „Diese Nicht-Ernennung brachte das Fass zum überlaufen“, sagte Steffen. Für die es nun vor allem darum geht, wieder Vertrauen aufzubauen: „Da fangen wir bei Null an.“ Ähnlich desolat schätzt auch Peter Berger (Grüne) die Lage ein. „Wenn wir die Gründung dieses Beirats beschließen, ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber wir werden noch viele solcher Schritte gehen müssen.“

Das steht auch für Michael Ludwig (CDU) außer Frage: „Die Pronbleme, die wir haben, bekommen wir nicht in zwei Wochen gelöst. Es wurde viel Porzellan zerschlagen. Jetzt geht es darum, dass wir es endlich anpacken und wieder zu einem vernünftigen Umgang miteinander finden und zu vernünftigen Ergebnissen kommen.“ Darum geht es wohl allen. Deshalb verwundert, warum so viel Aussprache vor dem Beschluss nötig ist. Aber offenbar hat jeder das Bedürfnis, zu der angespannten Lage etwas zu sagen.

Peter Kockelmann (Liste Streit) drängt darauf, endlich einen Beschluss zu fassen: „Der Beirat soll seine Arbeit aufnehmen. Wir dürfen das heute hier nicht zerreden. Genau diese Rederei macht uns doch schon seit Monaten Probleme. Einer hört was, jemand anderes, was anderes, dann bekommt irgendwas einen falschen Zungenschlag und so geht das doch schon die ganze Zeit.“ Etwas Gesprächsbedarf gab es aber dann doch bei der Frage, ob im Beirat nur Wehrführer und Stellvertreter von Seiten der Feuerwehr sich engagieren oder aber eben auch ganz normale Wehrleute.

Während der eine Teil des Rats – einschließlich des Bürgermeisters – lieber die Wehrleitern in dem Gremium sähe, weil diese demokratisch legitimiert sind und, wenn es um Beschlüsse geht, den Überblick über die Bedürfnisse der Wehr haben, regte der Stellvertretende Wehrleiter Jürgen Dunkel an, dass jeder Feuerwehrmann sich in dem Gremium engagieren können soll. Am Ende wurde der Kompromiss gefunden, erst mal mit der Wehrführung zu starten und bei Fachfragen wie zum Atemschutz kompetente Wehrleute zusätzlich in die Sitzung einzuladen.

Marie-Luise Niewodniczanska baut darauf, dass mit Hilfe des Beirats die Auseinandersetzung nun wieder auf eine sachliche Ebene geführt werden kann. Ihrer Ansicht nach ist der ganze Streit auch deshalb so eskaliert, weil er in großem Umfang öffentlich auf Facebook ausgetragen wurde. Ähnlich sieht es Sigrid Steffen (SPD): „Wenn Sie einen Ehestreit öffentlich austragen, sind Sie danach wahrscheinlich eher geschiedene Leute, als wenn Sie versuchen, das Ganze zu Hause zu klären.“

Nun lautet die Losung Kooperation statt Konfrontation. Der Beirat, in dem sich sechs Vertreter der Feuerwehr, ein Vertreter aus jeder der sechs Fraktionen sowie Bürgermeister und Verwaltungsfachleute engagieren und über alle das Feuerwehrwesen betreffenden Fragen beraten, tagt erstmals Montag, 17. September.

Der Stellvertretende Wehrleiter Jürgen Dunkel sagte, dass die Wehr es zu würdigen wisse, dass die Stadt diesen Beirat einrichtet. Auch er sprach von einem Bruch und Rissen, die der Streit hinterlassen habe: „In dem Beirat sehe ich die Chance, die Kommunikationswege zu verbessern und wieder miteinander und nicht übereinander zu reden.“ Das gemeinsame Ziel sei die Sicherheit der Bevölkerung. Dafür müsse man sich aufeinander zu bewegen: „Es geht nur in kleinen Schritten, aber wir sind auf dem Weg. Und die Feuerwehr ist dazu bereit.“